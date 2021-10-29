Сантьяго, 29 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили 2205 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 1 688 454. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 37 719 человек.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Чили зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 на 24%. В настоящее время в республике числится 10 800 активных случаев заболевания коронавирусной инфекции.