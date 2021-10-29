Кабул, 29 октября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Запрет на музыку и курение во всех отелях, а также в ресторанах в афганской провинции Бадахшан, ввело радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 октября сообщило агентство Afghan Voice Agency (AVA).

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Кроме того, радикалы запретили совместное пребывание мужчин и женщин в указанных заведениях. Еще одним требованием, о котором объявили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является соблюдение графика намазов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрасили в Кабуле портрет первого короля Афганистана Амануллы-хана (1892−1960).