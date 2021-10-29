Новосибирск, , 05:29 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области согласилась с предложением регионального правительства о повышении ставок транспортного налога. Были среди парламентарием те, кто высказался против, но сторонники увеличения нашли весомый аргумент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко указал на недостаток механизма установления транспортного налога: что его ставки определяются в рублевом эквиваленте и со временем утрачивают свою актуальность. По его словам, за 15 лет, прошедших с момента последнего изменения базовых ставок транспортного налога, значительно изменились ценовые реалии в экономике.

Отметим, что законопроект затрагивает изменения ставок транспортного налога по всей линейке видов транспортных средств.

«Актуализация ставок транспортного налога — посильная и обоснованная инициатива», — считает министр.

При этом депутат Сергей Левшенков напомнил, что «реальные доходы населения не то, чтобы растут».

«А мы предлагаем увеличить налог. При том, что мы видим, как идут дорожные работы, каково качество отремонтированных дорог, — подчеркнул Левшенков. — Нужно смотреть, чтобы средства дорожного фонда использовались эффективно, а потом уже перейти к тому, чтобы средства дорожного фонда увеличить».

Однако Голубенко заявил, что прежде, чем требовать повышения эффективности от сферы управления дорожным хозяйством, нужно в полной мере обеспечить её необходимыми ресурсами.

«Качество и состояние дорог зависит не только от собираемых сумм налога, но и от того, какую долю от этой суммы областной бюджет направляет в бюджет муниципалитета, — напомнил депутат Яков Новоселов. — Считаю, такое предложение не вполне своевременным в текущей ситуации».

Однако, как уточняют в пресс-службе областного парламента, «самым весомым аргументом для парламентариев стало сохранение ставок транспортного налога уже в течение 15 лет». В итоге большинством голосов сессия Законодательного собрания приняла закон «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

По новым ставкам новосибирцы будут платить транспортный налог уже в четвёртом квартале 2023 года. Налог повысится в среднем в 1,7 раза.