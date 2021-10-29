29 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 10:10 — REGNUM Судебные иски ведомств из двух регионов вскрыли довольно крупную проблему — «дырки» в законодательстве РФ, которые приводят к бардаку и безнаказанности на рынке пассажирских перевозок в такси через агрегаторов. Вот и выходит, что собственность есть, а ответственности нет, чем и пользуются такие гиганты, как «Яндекс.Такси», подмявшее львиную долю этого рынка под себя. О проблеме прямо говорят и судьи в своих решениях. А где же депутаты с их законотворческим порывом?

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициатива для рынка такси

Законопроект о работе агрегаторов такси рассматривается аж с 2015 года. В 2018 году его приняли в первом чтении. В нём прописан запрет на передачу заказов водителям, которые не имеют необходимого разрешения. Когда инициативу принимали в первом чтении, депутаты Госдумы указывали на то, что во время спецоперации «Такси» МВД выявлялись случаи, когда «за рулем желтых такси, имеющих разрешение на таксомоторную деятельность, оказывались гастарбайтеры, не состоящие на налоговом учёте».

Ещё в декабре 2018 года депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия») говорил, что «эта сфера, конечно, требует серьезного дорегулирования для обеспечения безопасности перевозок, соблюдения прав пассажиров, создания условий для развития бизнеса».

Уже тогда отмечалось, что сфера таксомоторных перевозок порядка 30 лет остаётся толком не урегулированной (если не считать закона о такси от 2011 года).

За прошедшие годы развились новые схемы работы рынка: появились так называемые агрегаторы и некие мобильные приложения, которые, как выяснилось, даже агрегаторами уже не назвать.

Технологии набивания карманов за счёт перевозок, в том числе и за счёт сферы IT, ушли далеко вперёд, а сегмент по-прежнему не урегулирован законом, чем и пользуются некоторые «жёлтые такси».

«Яндекс.Такси» Дарья Драй © ИА REGNUM

В России среди агрегаторов самым крупным является ООО «Яндекс.Такси», к которому давно есть множество претензий у пассажиров.

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Дела судебные

В итоге на российском рынке есть некий лидер в сегменте агрегаторов такси с иностранными корнями, работа которого толком не регулируется законодательством, но миллиарды выручки он при этом имеет.

О том, что сфера, несмотря на разномастные инициативы, так и осталась не урегулирована, подтверждается и судебным решением от октября 2021 года.

ИА REGNUM ранее уже сообщало о двух исках к «Яндекс.Такси» и ООО «Яндекс» с примерно одними и теми же требованиями.

Офис «Яндекс» в Москве (сс) WikiFido

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и комитет Ленинградской области по транспорту потребовали запретить ответчикам передавать заказы лицам, которые не имеют соответствующих разрешений. Минтранс Кубани инициировал два подобных дела, одно из которых рассмотрят 23 ноября, а второе — 9 декабря. О принятии второго иска стало известно 28 октября. Речь идёт «о запрете деятельности по предоставлению услуг службы заказа такси». Ответчики — ООО «Яндекс. Такси», ООО «Яндекс». Дело выделено из первого разбирательства, которое слушается в арбитраже Кубани.

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Схожий спор был рассмотрен в начале октября 2021 года по иску комитета Ленобласти. Это дело в целом — хорошая иллюстрация к тому, что происходит на рынке агрегаторов такси. Забегая вперед, отметим, что иск комитет проиграл, но может еще обжаловать вердикт.

Итак, в судебном заседании представители «Яндекса» затянули уже известную песнь о том, что компания «является исключительно оператором информационной системы» и «не может контролировать фактическое соблюдение перевозчиками требований о наличии разрешений». Заявлялось, что общество проверку наличия разрешений якобы добровольно всё же проводит, в эдаком ручном режиме — через сайт соответствующего московского ведомства. И тут же добавлялось, что «выявленные случаи отсутствия разрешений являются единичными». Так простите, если вы проверку проводите, то как «эти случаи» вообще возникли? Однако, не сходится пасьянс.

«Яндекс.Такси» на Ленинградском шоссе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В конечном итоге комитет проиграл спор с «Яндекс.Такси», но вовсе не по своей вине, а, вероятнее всего, по причине «дырок в законе».

Вот самые важные выводы суда:

— «законодательство РФ не содержит понятия агрегатора услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси и соответственно не возлагает на кого-либо, за исключением государственных органов, обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков»;

— на агрегатора, в данном случае «Яндекс.Такси» (далее — общество), «законом обязанность по контролю разрешений не возлагается, более того, закон не предоставляет обществу и полномочий по контролю таких разрешений»;

— «закон логичным образом не устанавливает и какой-либо ответственности для общества за неисполнение обязанности по проверке разрешений, не предусмотренной законом».

А самая «вишенка» на этом «торте» в том, что «Яндекс.Такси», если ориентироваться на вердикт суда, «не является и владельцем агрегатора», но является «правообладателем мобильного приложения и иных объектов интеллектуальной собственности, не имеет в собственности или в аренде автомобилей, не нанимает водителей на основании трудовых или гражданско-правовых договоров». А бортовая надпись «Яндекс.Такси» на автомобилях по перевозке тогда выходит не более чем рекламный баннер?

ДТП с участием «Яндекс.Такси» в Омске 55.мвд.рф

Похоже, пассажирам стоит запомнить, что «Яндекс.Такси» представителем партнеров-перевозчиков не является, а только выступает как агент, которые собирает платежи: деньги с пассажиров собрали, заказ передали и до свидания. Дальше пассажир пусть разбирается в случае чего сам?

Госконтракты для «Яндекса»

При этом «дырки» в законе не мешают «дочке» «Яндекса» обогащаться на госконтрактах.

По открытым данным, «Яндекс.Такси» выступало исполнителем уже более 40 государственных контрактов на общую сумму свыше 65 млн рублей. Среди заказчиков агрегатора — государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Минфина РФ, с которым в марте 2019 года был подписан контракт на 15 млн рублей, а также медицинские госучреждения ряда регионов РФ. Например, в апреле 2020 года Липецкая горбольница скорой медпомощи №1 за 340 тыс. рублей заказала у «Яндекс.Такси» услугу по аренде автотранспорта для перевозки медработников «в целях наблюдения за больными с хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете, лицами пожилого возраста, лицами, которые являются контактными с больными COVID-2019, подлежащими наблюдению на дому, лицами с респираторными симптомами и лицами, прибывшими на территорию РФ». А в июле 2020 года за 1,08 млн рублей горполиклиника №17 Санкт-Петербурга заказала услуги «по обеспечению выездов корпоративных пользователей».

ДТП в Краснодаре с участием «Яндекс.Такси», произошедшее по вине уснувшего водителя © УМВД по г. Краснодару

В 2019 году выручка «Яндекс.Такси» была 46,1 млрд рублей при чистой прибыли 2,1 млрд рублей. За год пандемии выручка «дочки» офшора перешагнула отметку в 55,8 млрд рублей, но при этом в итогах фирма указывает убыток — почти 0,5 млрд рублей. Будет занятно, если «Яндекс.Такси» ещё и включат в список наиболее пострадавших отраслей от пандемии и поддержат из бюджета.