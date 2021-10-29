Женева, Швейцария, , 05:11 — REGNUM Европейская комиссия приостановила финансирование программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Демократической Республике Конго из-за неправомерных действий сексуального характера со стороны сотрудников гуманитарных организаций. Об этом 28 октября сообщило агентство Reuters.

Конго (сс) Clement Bourse

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«Комиссия временно приостановила выплаты и воздержится от предоставления нового финансирования, связанного с гуманитарной деятельностью, осуществляемой ВОЗ в Демократической Республике Конго. Эта мера не влияет на финансирование ЕС операций ВОЗ в других местах», — говорится в ответе Еврокомиссии на запрос журналистов.

Работа приостановлена по пяти программам, в том числе по вирусу Эбола и коронавирусу SARS-CoV-2, получившему распространение в 2020 году. Их общая сумма составляет более 20,7 млн евро.

Отмечается, что решение принято после того, как независимая комиссия установила, что 83 гуманитарных работника, четверть из которых наняты ВОЗ, были причастны к сексуальному принуждению и сексуальному насилию во время 10-й эпидемии Эболы в Конго. В отчёте приводятся девять обвинений в изнасиловании.

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