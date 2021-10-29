Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Самолёт президента США Джозефа Байдена приземлился в аэропорту столицы Италии города Рима. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

Американский лидер прибыл в Рим для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20). Борт номер один приземлился в 02:24 по местному времени (03:24 мск) в аэропорту Фьюмичино, а в 02:36 (03:36 мск) президент США вместе со своей супругой Джилл Байден вышли к встречающим их итальянским и американским официальным лицам. В настоящее время президент США и его супруга уже покинули территорию аэропорта.

По плану первой остановкой американского лидера в Европе будет Ватикан. Через несколько часов президента США примет на аудиенции папа Римский Франциск. Кроме того, на этот же день, 29 октября, у Байдена намечена ключевая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем глава Белого дома встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

Затем президент США примет участие в мероприятиях и сессиях G20, которые будут посвящены в основном экономическим вопросам. После этого Байден вылетит в Глазго, где пройдёт конференция ООН по климату на высшем уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед поездкой в Европу президент США Байден продвинет в Сенате законопроект о социальных расходах, являющийся важной частью внутренней политики американского лидера.

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