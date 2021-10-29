Якутск, 29 октября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В Верхневилюйском районе Якутии случился пожар в многоквартирном двухэтажном доме. Во время возгорания погиб человек, ещё четверо пострадали. В том числе госпитализированы трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе МЧС республики.

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Пожар

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Причину пожара выясняют дознаватели МЧС и сотрудники следственного комитета. Известно, что пожарные прибыли на место ЧП через три минуты после поступления сообщения о возгорании. В квартире площадью 12 метров на момент пожара находились 22-летний мужчина, 31-летняя женщина и дети в возрасте 4−9 лет.

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился отправить в Верхневилюйск бригаду из пяти врачей, председателя правительства республики Андрея Тарасенко и исполняющую обязанности министра здравоохранения республики Лену Афанасьеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Сангар загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом, который был частично расселён. Из-за пожара погибла женщина с двумя детьми. Когда пожарные обнаружили людей в горящей квартире, они были ещё живы. Мать с детьми были доставлены в больницу и там скончались.