Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Ассоциация Airlines for America, объединяющая несколько американских авиаперевозчиков, обратилась в Госдепартамент США с просьбой «обеспечить их право на пролет» над воздушным пространством России. Об этом 28 октября сообщило агентство Reuters.

Авиаперелет

«Многие авиакомпании США срочно нуждаются в дополнительных правах на полет над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка», — говорится в письме.

Из документа следует, что авиакомпании хотели бы расширить свои права на полёты в срочном порядке. В ассоциации отметили также, что использование альтернативных и неэффективных маршрутов (вне воздушного пространства России), может привести к сбоям в работе, техническим остановкам, а также увеличению вредных выбросов в атмосферу.

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