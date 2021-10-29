Красноярск, 29 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В пятницу, 29 октября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Заморозки

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В 08:20 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 29 на 30 октября ожидается до +1… +3 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В субботу, 30 октября, в Красноярске до +6… +8 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −3… −1 °C, без осадков.

В воскресенье, 31 октября, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до −5… +1 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь (снег).

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, в Норильском промышленном районе до 25 м/с, метель. В Туруханском районе ожидается южный ветер на порывах до 15−18 м/с.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края, Хакасии и Тувы местами гололедица.

29 октября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможен сход единичных снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, температура выше климатической нормы ожидается в ноябре на большей части территории России.