Якутск, , 04:59 — REGNUM В Якутске остановили дорожные работы потому, что на одном из участков нашли кости неизвестного происхождения. Человеческие останки обнаружены возле театра оперы и балета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе администрации столицы Якутии.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Кости собрали в присутствии сотрудников полиции и следственного комитета для проведения экспертизы.

«По закону в течение трёх дней после обнаружения останков нам необходимо отправить в адрес департамента по охране объектов культурного наследия обращение и приостановить работу на данном участке до выяснения обстоятельств. Если данной находке менее 100 лет, то они не представляют собой никакой археологической ценности. Процедура нормальная, ничего страшного в этом нет, работу в целом не приостановили, только на данном участке», — сказал директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре почти полностью сохранившийся лук центральноазиатского типа обнаружили на раскопках археологи Якутии. Оружие, которым пользовались в средние века, лежало рядом с останками человека, обнаруженными возле реки Суола.