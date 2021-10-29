Якутск, 29 октября 2021, 04:59 — REGNUM В Якутске остановили дорожные работы потому, что на одном из участков нашли кости неизвестного происхождения. Человеческие останки обнаружены возле театра оперы и балета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе администрации столицы Якутии.
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Кости собрали в присутствии сотрудников полиции и следственного комитета для проведения экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре почти полностью сохранившийся лук центральноазиатского типа обнаружили на раскопках археологи Якутии. Оружие, которым пользовались в средние века, лежало рядом с останками человека, обнаруженными возле реки Суола.