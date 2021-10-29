Шанхай, Китай, 29 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Почти 3000 предприятий из 127 стран и регионов мира примут участие в 4-й Китайском международном импортном экспо (CIIE), который пройдет в офлайн режиме с 5 по 10 ноября в Шанхае, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Шанхай

В общей сложности 58 стран и три международные организации также присоединятся к онлайн-страновой выставке, среди которых 15 стран примут в ней участие впервые, сказал заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай.

С помощью новых технологий, таких как 3D-моделирование и виртуальные движки, посетители могут погрузиться в цифровой выставочный зал, чтобы узнать о достижениях в области развития, конкурентоспособных отраслях промышленности, культуре и туризме стран-участниц, сказал Сунь.

Количество стран-участников и экспонентов превзошло показатели третьего CIIE в прошлом году, сказал Сунь, добавив, что площадь выставки была расширена до более чем 360 000 квадратных метров.

Ожидается, что на выставке свои технологии продемонстрирует большое количество ведущих мировых предприятий в различных отраслях, таких как пищевая промышленность, автомобилестроение, электротехника, медицинское оборудование и косметика. Между тем, по словам Суня, в мероприятии также примут участие 90 предприятий из 33 наименее развитых стран.