Пекин, , 04:19 — REGNUM Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 55,4% в годовом исчислении до 3,5 трлн юаней (около $547 млрд) за первые девять месяцев 2021 года, показали официальные данные, передает 28 октября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства финансов КНР, за этот период совокупный операционный доход государственных предприятий вырос на 23% в годовом исчислении и составил почти 54 трлн юаней. Государственные предприятия с централизованным управлением за первые девять месяцев увеличили свою прибыль на 52% в годовом исчислении до 2,34 трлн юаней.

Совокупный доход государственных предприятий с централизованным управлением вырос на 22% в годовом исчислении до 30,31 трлн юаней. В конце сентября соотношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,2%, что на 0,1 процентного пункта ниже уровня, наблюдавшегося за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные.