Пекин, 29 октября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 55,4% в годовом исчислении до 3,5 трлн юаней (около $547 млрд) за первые девять месяцев 2021 года, показали официальные данные, передает 28 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов КНР, за этот период совокупный операционный доход государственных предприятий вырос на 23% в годовом исчислении и составил почти 54 трлн юаней. Государственные предприятия с централизованным управлением за первые девять месяцев увеличили свою прибыль на 52% в годовом исчислении до 2,34 трлн юаней.

Совокупный доход государственных предприятий с централизованным управлением вырос на 22% в годовом исчислении до 30,31 трлн юаней. В конце сентября соотношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,2%, что на 0,1 процентного пункта ниже уровня, наблюдавшегося за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные.