Панама, 29 октября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Новый рекорд по массе пропущенных грузов за финансовый год поставил Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба администрации канала.

Панамский канал

Всего за 2021 финансовый год через канал было пропущено 516,7 миллиона тонн грузов. Это на 10% превышает показатели 2019 года, до пандемии коронавируса и на 8,7% больше, чем в 2020 году.

панамский канал оставался открытым и действующим даже во время остановки всей остальной экономической деятельности в Панаме в связи с пандемией коронавируса. Как уточняет администрация канала, рост тоннажа грузов произошёл в связи с ростом транспортировки сжиженного природного (+31,4%) и нефтяного газа (+18,4%). Также возрос тоннаж транспортировки автомобилей (+15,6%) и насыпных грузов (+11,2%). По-прежнему основной объём транспортировки приходится на контейнерные перевозки по каналу (+10,8%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом рекорде тоннажа грузового судна в расширенном Панамском канале