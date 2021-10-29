Пекин, , 04:13 — REGNUM Китай расширит льготную налоговую политику для иностранных инвесторов, инвестирующих в рынок облигаций материковой части страны, в рамках своих усилий по содействию открытости и привлечению иностранных инвестиций, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Ли Кэцян World Economic Forum

Соответствующее решение было принято на исполнительном заседании Госсовета КНР председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Участники совещания отметили, что Китай продолжит расширять возможности для открытия, использовать сильные стороны своего крупного внутреннего рынка и способствовать созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса. Будет сделано больше для привлечения иностранных инвестиций и поощрения большего числа иностранных инвесторов к участию во внутреннем развитии Китая через рынок облигаций.

«Мы приложим больше усилий для привлечения иностранных инвестиций и будем приветствовать иностранных инвесторов на нашем рынке облигаций на материке», — сказал Ли.