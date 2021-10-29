Китай расширит льготную налоговую политику на иностранных инвесторов
Пекин, 29 октября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Китай расширит льготную налоговую политику для иностранных инвесторов, инвестирующих в рынок облигаций материковой части страны, в рамках своих усилий по содействию открытости и привлечению иностранных инвестиций, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.
Соответствующее решение было принято на исполнительном заседании Госсовета КНР председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Участники совещания отметили, что Китай продолжит расширять возможности для открытия, использовать сильные стороны своего крупного внутреннего рынка и способствовать созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса. Будет сделано больше для привлечения иностранных инвестиций и поощрения большего числа иностранных инвесторов к участию во внутреннем развитии Китая через рынок облигаций.
На совещании было принято решение о том, что политика освобождения зарубежных институциональных инвесторов от корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость в отношении их процентных доходов по облигациям, полученных в результате инвестиций на рынке облигаций материковой части, будет продлена до конца 14-й Пятилетки (2021−2025),