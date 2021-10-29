Санья, Китай, 29 октября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Рис двойного посева, разработанный «отцом гибридного риса» Юань Лунпином и его командой, достиг урожайности 1586,86 кг на му (около 667 кв. м.), сообщила команда проекта, передает агентство Синьхуа.

Рис

Урожайность, полученная в ходе эксперимента в тропическом городе Санья, в провинции Хайнань на юге Китая, достигла проектной цели в 1500 кг на му. С 2021 года команда реализовала проект в некоторых китайских провинциях, включая Хунань в центральном Китае.

«Цель, предложенная Юанем, была последовательно достигнута в Хунани и Хайнане. Это показывает, что рис двойного посева, который мы разработали, по-прежнему обладает большим потенциалом для повышения урожайности», — сказал главный научный сотрудник научно-исследовательского института риса Академии сельскохозяйственных наук провинции Гуандун Ван Фэн.

Технический директор экспериментального поля Саньи Ту Шенбин сказал, что Хайнань с климатом, аналогичным климату крупных производителей риса в Юго-Восточной Азии, может служить базой для отбора гибридного риса для тропиков.

«Мы будем работать вместе с зарубежными исследовательскими институтами и предприятиями в этом отношении», — добавил Ту.

Юань, который разработал первый в мире гибридный рис в 1970-х годах, установил несколько мировых рекордов по урожайности гибридного риса в предыдущие годы, внеся огромный вклад в продовольственную безопасность Китая и всего мира. Он умер от полиорганной недостаточности в возрасте 91 года 22 мая 2021 года.