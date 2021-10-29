Шанхай, Китай, , 04:05 — REGNUM Новый кампус Шанхайского Нью-Йоркского университета (NYU Shanghai), первого китайско-американского высшего учебного заведения в Китае, в настоящее время находится в стадии внутренней отделке после завершения всех строительных работ, сообщили местные власти, передает 27 октября агентство Синьхуа.

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Проект, расположенный в новом районе Шанхая, стартовал в мае 2019 года и, как ожидается, будет завершен весной 2022 года. Новый кампус будет служить академическим центром университета, вмещающим около 4000 студентов.

Кампус состоит из четырех взаимосвязанных зданий с девятью этажами, расположенными вокруг четырехугольника, занимающего планируемую площадь около 11 400 квадратных метров. В нем будут размещены различные помещения для поддержки академической, социальной и культурной деятельности университета, в том числе концертный зал исполнительских искусств на 200 мест, театр, двухэтажный читальный зал и два крытых спортивных зала, оборудованных для проведения игр в баскетбол, волейбол и бадминтон.

Проект строительства отличается экологичным подходом с использованием местных переработанных материалов, водосберегающим ландшафтным дизайном, а также мерами по контролю ливневой воды и водопроводными установками с низким расходом, и все это ради минимизации отходов.

Основанный в 2012 году NYU Shanghai рассматривается как пилотная программа в рамках китайско-американского сотрудничества в области образования. В настоящее время в нем обучается более 1800 студентов из почти 80 стран и регионов, около половины из которых являются иностранными студентами. Университет заявил, что будет стремиться превратить новый кампус в культурный центр.