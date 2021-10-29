Хайнань, Китай, 29 октября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Китайский суд приговорил бывшего старшего политического советника южно-китайской провинции Хайнань Ван Юна к пожизненному заключению за взяточничество, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Laovaev.net Коррупция в КНР

Бывший заместитель председателя провинциального комитета Хайнань Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) был признан виновным в получении взяток на сумму более 90,47 млн юаней ($14,14 млн) Народным судом промежуточной инстанции по городу Гуйлиню в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Он был признан виновным в том, что использовал свои прежние должности в Хайнане в период с 2000 по 2014 год для получения выгоды для других в одобрении проектов, использовании государственных земель, заключении контрактов и продвижении по службе, говорится в решении суда.

Ван был пожизненно лишен политических прав, и все его личное имущество было конфисковано, а незаконные доходы от взяточничества возвращены и переданы в государственную казну, говорится в решении суда. Ван сказал, что не будет подавать апелляцию.