Москва, , 03:55 — REGNUM Температура выше климатической нормы ожидается в ноябре на большей части территории России. Об этом 28 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Малина осенью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, температура выше климатической нормы будет наблюдаться в ноябре практически на всей Европейской части России, кроме юга. В Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии тоже ожидается температура выше нормы.

Около нормы температура в ноябре будет в средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке. Скудные осадки ожидаются на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. И наоборот, избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по прогнозам метеорологов, в Москве последние дни октября и начало ноября выдадутся солнечными и тёплыми.

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