Москва, 29 октября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Претензии частной компании из Оренбургской области к Минобороны России арбитраж Москвы начнёт рассматривать 20 декабря 2021 года. В споре речь идёт «об обязании провести капитальный ремонт», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Исковое заявление от компании «ЗападноАбдулино» из сферы управления недвижимостью было подано в середине октября 2021 года. Иск приняла судья Романенкова. Из дела известно лишь, что речь идёт об обязании провести капитальный ремонт, но не уточняется адрес объекта.

Между тем в спор третьим лицом приглашено ФГУ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона». Вероятно, речь идёт о здании Дома офицеров, по адресу которого, судя по данным из справочных систем, базируются картинная галерея, дом мод, совет родителей военнослужащих и другие организации.