Лхаса, Китай, 29 октября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Второй по рангу лама после Далай-ламы Панчен-лама 11-й получил высшую «докторскую степень» в буддистской школе Гелуг, сообщает агентство Синьхуа.

Статуя Будды

Спустя более чем 20 лет изучения сутр Панчен-лама 11-й достиг высшей степени в экзотерических учениях школы тибетского буддизма Гелуг, эквивалентной докторской степени в современном образовании.

11-й Панчен-лама, Байнкен Эрдини Койгиджабу, получил степень качина после завершения двухчасовых дебатов 26 октября в монастыре Ташилунпо в городе Шигадзе в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.