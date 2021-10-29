Штат Оклахома, США, , 03:35 — REGNUM Казнь осуждённого состоялась впервые за шесть лет в американском штате Оклахома. Об этом 29 октября сообщила журналистам адвокат осуждённого Сара Джерниган.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

Заключённого Джона Гранта приговорили к смертной казни за убийство тюремного работника. По словам адвоката осуждённого, Грант взял на себя полную ответственность за убийство и многие годы в камере пытался осознать и искупить свои действия. Смертный приговор Гранту его адвокат назвала «последней несправедливостью в трагической жизни» осуждённого.

Грант был казнён 28 октября, его казнь стала первой в штате с 2015 года. Процедура казни состоялась с помощью введения смертельной инъекции спецпрепарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале суда над стрелком, убившим 17 человек в средней школе во Флориде. Прокуроры пообещали добиться для обвиняемого смертной казни.

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