Сиань, Китай, 29 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. План преобразования центральной части гор Циньлиншань, считающейся естественной границей между севером и югом Китая, в национальный парк был одобрен властями страны, сообщает агентство Синьхуа.

Природа Китая

Планируемый национальный парк, строительство которого должно завершиться к 2025 году, будет охватывать основную экологическую зону горной экосистемы, согласно данным управления лесного хозяйства провинции Шэньси на северо-западе Китая. Горы Циньлиншань известны как генофонд дикой биологии Китая, поскольку в них обитает огромное разнообразие растений и диких животных.

Директор бюро лесного хозяйства и пастбищ Шэньси Дан Шанжэнь сказал, что создание национального парка имеет большое значение для защиты биоразнообразия. Ожидается, что администрация национального парка Китая создаст механизм координации и продвижения с правительством провинции Шэньси в рамках подготовительных работ по строительству национального парка в горах Циньлиншань.