Ла-Пас, , 03:15 — REGNUM Смертность от коронавирусной инфекции снижается в высокогорных районах Боливии, заявил главный эпидемиолог республики Фредди Армихо на странице минздрава страны в Facebook.

Боливия I Marañón

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«В результате исследования, которые мы провели в генеральном управлении по эпидемиологии, мы обнаружили, что большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от COVID-19», — заявил он.

Армихо не стал приводить детали исследований, однако пообещал опубликовать результаты в ближайшее время. Отметим, что с начала пандемии в Боливии подтвердили более 510 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались почти 19 тыс. человек.