Красноармейский район, Приморский край, 29 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. В селе Глубинное Красноармейского района взамен сгоревшей школы построили новую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства края.

Сергей Алексеев Класс

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Завершается внутренняя отделка помещений, монтаж сетей водопровода и отопления, осветительных приборов.

Отмечается, что новая школа откроет двери для учеников до 10 ноября.

«Школа построена в кратчайшие сроки, на данный момент физическая готовность объекта составляет 99%. Уже установлена мебель», — сказал министр строительства Приморья Виталий Блоцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья изыскали средства в местном бюджете на строительство новой школы в селе Глубинное, которая сгорела в начале января 2021 года.