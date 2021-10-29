Москва, , 03:06 — REGNUM Один из активов IT-гиганта с офшорными корнями — ООО «Яндекс» уже пару лет не может похвастаться хорошими результатами. ООО «Клиника Яндекс. Здоровье» два года подряд демонстрирует чистые многомиллионные убытки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные финансовой отчётности.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Бизнес-структура «Яндекса» напоминает спрута: когда одна компания учреждает пачку ООО, а те в свою очередь становятся владельцами следующих, и так по цепочке. При этом весь спрут замыкается на офшорах — нескольких юрлицах, «прописанных» в Нидерландах. Бенефициаром «Яндекса» называют Аркадия Воложа — миллиардера с мальтийским паспортом, который в 2021 году ликвидировал свой благотворительный фонд в России.

ООО «Клиника Яндекс. Здоровье» — одна из составляющих этого бизнес-спрута. Фирма учреждена в декабре 2017 года с основным видом деятельности — общая врачебная практика. Уставный капитал актива — 1 млн рублей, директор с февраля 2021 года — Федор Киреев. Владеет компанией со среднесписочной численностью работников — десять человек всё то же ООО «Яндекс», принадлежащее нидерландским компаниям.

За 2020 год клиника хоть и показала выручку на уровне 57,964 млн рублей, но итогом всё равно стал чистый убыток на уровне 9,768 млн рублей. Убыток 2019 года был ещё больше — 16,717 млн рублей.

Напомним, ранее ИА REGNUM направило официальный запрос наблюдательному совету об основах и целях иностранной компании, монопольно действующей в РФ под именем «Яндекс».

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