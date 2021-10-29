Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Facebook были отмечены пользователями в США и Канаде. Об этом 29 октября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, осуществляющего мониторинг работы популярных интернет-ресурсов.

Facebook C_osett

Из общего числа пользователей 52% сообщили о проблемах с сайтом, у 31% присутствуют проблемы при просмотре новостной ленты, а у 17% пользователей не работает приложение. Проблемы с работой социальной сети появились только у проживающих, а Канаде и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что акции компании Facebook выросли на 3% после смены названия у компании.

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