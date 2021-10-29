Санкт-Петербург, , 02:36 — REGNUM Недостаточными вновь назвал нынешние темпы вакцинации от коронавируса губернатор Петербурга. Об этом Александр Беглов заявил в прямом эфире телеканала «78».

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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К настоящему времени в Петербурге завершили полный курс вакцинации более 1,87 млн человек. Это составляет около 35% от совокупного населения города, включая детей, которым прививка не делается.

«Но этого недостаточно. Необходимо двигаться к коллективному иммунитету еще быстрее. Привитых должно быть 80 процентов», — сказал Александр Беглов.

Он констатировал, что за последние недели в городе суточное число вакцинируемых возросло с 10 до 20 тысяч человек. Развернуты 175 стационарных и 45 мобильных пунктов вакцинации, которые будут работать и в период нерабочих дней. На прошлой неделе открыто пять новых стационарных точек и три мобильных пункта, в том числе в почтовом отделении на проспекте Культуры.

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По словам Беглова, запас вакцины в Петербурге составляет порядка 700 тысяч доз, ожидается поступление новых партий.

«Президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Наша цель — создать условия, чтобы люди вакцинировались», — сказал губернатор Петербурга.

Напомним, 28 октября городской комитет по здравоохранению признал, что в регионе закончились запасы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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