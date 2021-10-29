Хэфэй, Китай, , 02:32 — REGNUM Компании и разработчики, специализирующиеся на искусственном интеллекте (ИИ) и речевых технологиях, собрались в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая, 25 октября ради проведения 4-й Всемирной выставки голоса и Глобальном фестивале разработчиков 1024, сообщает агентство Синьхуа.

Искусственный интеллект Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания

На выставке, посвященной теме «Симбиоз с ИИ, новое путешествие», представлено более 1000 передовых приложений в сфере ИИ в таких областях, как производство, образование, медицинское обслуживание и управление умным городом. Мероприятие в основном организовано iFlytek, гигантом искусственного интеллекта и речевых технологий, базирующимся в Аньхое.

Более 2,65 млн разработчиков из страны и из-за рубежа присоединились к инновационной платформе open AI, поддерживаемой iFlytek, с момента ее запуска в 2010 году, выпустив более 1,26 млн приложений. Платформа была одобрена Министерством науки и технологий Китая в качестве одной из первых национальных открытых платформ для инноваций в области искусственного интеллекта нового поколения в 2017 году.

«За последний год число разработчиков на платформе увеличилось в среднем на 90 000 в месяц. Люди из разных слоев общества присоединяются к платформе, чтобы разрабатывать все больше и больше приложений. Мы можем почувствовать более сильный импульс в применении технологий искусственного интеллекта», — сказал председатель iFlytek Лю Цинфэн.

Выступая на церемонии открытия выставки, академик Китайской инженерной академии Гао Вэнь сказал, что в Китае большое количество молодых талантов, но их число на высшем уровне составляет всего около 20% от показателя Соединенных Штатов. Поэтому Китаю необходимо лучше работать над воспитанием большего числа ведущих талантов в области искусственного интеллекта, сказал Гао.

Глобальный фестиваль разработчиков 1024 был запущен в 2017 году и был объединен с World Voice Expo в 2018 году, чтобы сформировать единое мероприятие. Четырехдневная выставка включает в себя конференции по запуску продуктов, отраслевые саммиты, конкурсы разработчиков ИИ и другие мероприятия.