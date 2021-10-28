Пекин, 29 октября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Пекин обнародовал новые меры по сдерживанию распространения COVID-19 после того, как в последние дни появились новые местные случаи заболевания, сообщает агентство Синьхуа.

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Власти Пекина призвали жителей не покидать город без необходимости и ограничили въезд в китайскую столицу жителям регионов с новыми случаями инфицирования, сообщил на брифинге для прессы 25 октября представитель муниципального правительства Пекина Сюй Хэцзянь.

Все, кто едет в Пекин, должны проверить свои коды здоровья в аэропорту прибытия, на железнодорожном вокзале или автовокзале, а тем, у кого нет зеленого кода здоровья, следует запретить садиться в самолеты, поезда и автобусы, сказал Сюй.

Власти приостановили групповые туры по провинциям. Местным паркам, театрам и музеям разрешено работать с 75% пропускной способностью, а общественные места отдыха, такие как залы для игры в шахматы и карты, временно закрыты. Власти поощряют использование видеоконференций для замены личных встреч и форумов, чтобы помочь сократить число людей, приезжающих в Пекин, сказал чиновник.