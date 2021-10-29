Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Акция в поддержку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука проходи возле здания Организации Объединённых наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом 29 октября сообщает ТАСС.

Судан

На акцию собрались несколько десятков человек, демонстранты призывают ООН «восстановить демократию» в Судане и урегулировать политический кризис в этой стране. Акция носит мирный характер, сотрудники полиции со стороны наблюдают за происходящим. но не вмешиваются.

Напомним, после двух недель протеста власть в Судане захватили военные. Был арестован премьер-министр страны Хамдука, часть министров и высших чиновников. Лидер Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске высших органов власти и введении режима ЧП. Кроме того, им было приостановлено действие нескольких статей конституционной декларации, которая определяла границы переходного периода после свержения власти президента Омара аль-Башира, правившего страной около 30 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе столкновений в Судане погибли семь человек.

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