Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Страны — союзники Соединенных Штатов должны снять ограничения на поставки вооружений на Украину, заявила зампомощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

Оккупационные силы США на Украине Цуканов М.В

«Прежде всего, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера», — заявила она.

Купер добавила, что Вашингтон уже поставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. Также этот тип оружия закупила и Грузия.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил, что США поставят на Украину военную помощь на общую сумму в $60 млн. Отмечалось, что в этот пакет помощи входит экспорт противотанковых комплексов Javelin.