Киев, , 01:58 — REGNUM Накануне генштаб ВС Украины официально сообщил о первом применении закупленного в Турции разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar TB2. Распространённая видеозапись показывает, как беспилотник атакует артиллерийское орудие армии ДНР с помощью управляемой планирующей авиабомбы MAM-L.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Что любопытно, своего применения турецкий БПЛА ожидал три года. Ещё в 2018 году Киев закупил у Анкары шесть беспилотников с большим количеством боеприпасов, потратив внушительные 69 млн долларов из своего небольшого бюджета, пишет Институт РУССТРАТ. В 2020 году украинский парк Bayraktar TB2 пополнился ещё двумя БПЛА.

Как отметили эксперты института РУССТРАТ, внезапному решению применить боевые беспилотники в Донбассе есть два объяснения. Провальная политика Владимира Зеленского привела к тому, что под президентом Украины давно шатается кресло, а значит требуется хоть сиюминутная и медийная, но победа.

В качестве второго фактора выступает Виктория Нуланд, курирующая нынешнюю Украину. Нуланд оказалась за бортом внутриамериканской политической борьбы, а её попытка «решить проблему» с помощью переговоров в Москве тоже потерпела фиаско. Значит, продолжают эксперты, чтобы вернуть к себе интерес у ведущих группировок США, стоит немного раздуть остывающие угли войны.

Медийный шум это всё, что можно получить из произошедшего, пишут в РУССТРАТ. Даже с помощью всего авиапарка турецких беспилотников Украина не сможет повлиять на существующий расклад сил у восточной границы. Единственное, что у Киева может получиться, это вызвать «северный ветер». БПЛА Bayraktar TB2 могут действовать только в чистом небе, а у армии ДНР, пусть пока и отсутствуют «Панцири» и мобильные ЛС, зато достаточно обычных ЗРК типа «Верба», а значит бесчинствовать украинским беспилотникам осталось недолго.