Лондон, , 01:48 — REGNUM Акустическая 12-струнная гитара Yamaha, принадлежавшая одному из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту была продана на аукционе за £19,9 тыс. ($27,4 тыс.). Об этом 28 октября сообщила пресс-служба аукционного дома Cheffins в Кембридже.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Гитара. 1917

Аукционный дом указал, что данную гитару музыкант упоминал в интервью американскому журналу о музыке Rolling Stone в 1971 году. Первоначальная цена инструмента составляла, по оценкам специалистов, £5−10 тыс. ($6,9−13,7 тыс.). Гитару выставил на торги племянник гитариста Марк Барретт, он пояснил, что музыкальный инструмент хранился у его отца, который и передал её незадолго до своей смерти в 2020 году.

Гитару приобрёл покупатель из Франции, вместе с гитарой он приобрёл садовый стол, изготовленный лично Барретом. Также на торгах были проданы два светильника, которые ранее украшали дом Барретов в Кембридже и висели в подвале, где была оборудована студия звукозаписи.

Марк Баррет заявил, что его радует тот факт, что гитара досталась ценителю творчества его дяди. Полученные от продажи гитары и других вещей племянник музыканта направил на благотворительность, в фонд организации, оказывающей помощь психически больным пациентам, а также хоспису имени Артура Рэнка.

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