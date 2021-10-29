29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:06 — REGNUM Информация о том, что телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей после того, как в июне 2021 года на церемонии вручения «Премии «Муз-ТВ» певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнажённых мужчин и вели себя словно влюбленная пара, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 29 октября в социальной сети Facebook.

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. Ок 1598

«Всё запретить и забор по периметру построить. Ввести униформу: мужчины — в народных рубашках и лаптях, женщины — в сарафанах и кокошниках. Утро начинать с коллективной пятиминутки ненависти к меньшинствам и прочему «не нашему», — издевается Татьяна А.

Многие пользователи пришли к выводу, что деятельность канала явным образом пропагандирует разрушительные «ценности» российскому обществу, которые идут в разрез с законодательством нашей страны.

«С музыкой у «Муз-ТВ» нет ничего общего. Там одна лишь вульгарщина, бесстыдство и бескультурье. Всё это говорит об уровне работы нашего Министерства культуры, которое пускает в эфир этот информационный вирус, чтобы деградировало подрастающее поколение», — поделился своим мнением Шамурад Ш.

Здание министерства культуры РФ Полина Волхова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что государство обязано ограждать подрастающие поколения от потребления вредной информации, включая разного рода разврат на музыкальных телеканалах.

«Вот было бы хорошо, чтобы канал прикрыли! Не знаю, как насчёт гей-пропаганды, но то, что этот канал формирует плохой музыкальный вкус — это точно. За это тоже надо наказывать, поскольку формирование музыкального вкуса у населения — важная культурная задача», — считает Ирина Б.

Часть людей считает, что штраф в миллион рублей для столь крупного телеканала не окажется существенным и руководство его в кратчайшие сроки погасит, дело не дойдёт до приостановки деятельности компании.

«Для телевизионного канала штраф как для какой-то мелкой бизнес-конторки? Миллион рублей? А физлица, которые это всё непотребство демонстрировали, они ушли из-под ответственности? Артисты, блин, «народные», им звание очередное вручат или государственную премию? Помнится, этот самый Киркоров, который и стал причиной гей-скандала на этом канале, пользуется большой популярностью в Кремле и у президента Белоруссии Лукашенко. Песни поёт прогосударственные и прочее», — отмечает Vladimir F.

Филипп Киркоров на церемонии вручения государственных наград Kremlin.ru

Ряд пользователей указывает на то, что данный инцидент не должен вызывать ни у кого желания наказать организаторов «премии».

"Обвинили, заявили и т.д. Займитесь уже реальной борьбой с преступностью, а не высасыванием из мухи слона», — обращается Alexey N.

Отдельные комментаторы убеждены, что после оплаты штрафа ничего вообще не изменится ни в деятельности телеканала, ни в жизни оскандалившихся артистов.

«Штраф выплатят, канал работу продолжит. А Киркоров будет и дальше на День милиции свои концерты давать на государственные деньги. Ничего не изменится, ничего не поменяется. Шум ради ничего», — указывает Арсений В.

Напомним, 28 октября пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила РИА Новости о том, что телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей после того, как в июне 2021 года на церемонии вручения «Премии «Муз-ТВ» певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнажённых мужчин и вели себя словно влюбленная пара.