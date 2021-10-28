Киншаса, 29 октября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Власти Демократической Республики Конго решили открыть дипломатического и торговое представительства в израильской столице Иерусалиме. Об этом объявил президент ДРК Феликс Чисекеди в официальном заявлении.

Иерусалим

Ранее Чисекеди провел встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Решение об открытии представительств он принял по итогам переговоров. Чисекеди отметил, что поддерживает получение Израилем статуса наблюдателя в Африканском Союзе. В связи с этим ДРК решила укреплять связи с Иерусалимом.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество ДР Конго и Израиля в сфере сельского хозяйства, коммуникаций и торговли. Кроме того, Чисекеди в ходе визита встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом и посетил мемориальный комплекс Яд Вашем.