Кабул, 29 октября, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Новым президентом Академии наук Афганистана назначен представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фаридуддин Махмуд, 28 октября сообщил на своей странице в Twitter его соратник Забихулла Муджахид.

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Он сменил на этом посту доктора философии Абдулу Захира Шакиба, который возглавлял заведение с 2018 года. В период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, с 1996 по 2001 годы, Махмуд был губернатором афганской провинции Пактика. Кроме того, он также занимал пост заместителя председателя Академии наук Афганистана по гуманитарным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили новым постоянным представителем Афганистана при ООН Мохаммада Сухайля Шахина.