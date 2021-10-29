Минск, , 01:23 — REGNUM До конца года Александр Лукашенко сможет подписать указ о создании белорусской государственной корпорации сельскохозяйственного машиностроения. Выступая 28 октября на заседании обеих палат Национального собрания, зампред правительства Белоруссии Юрий Назаров сообщил, что корпорация объединит производственный, технологический, коммерческий, кадровый потенциалы предприятий сельскохозяйственного машиностроения — холдингов «Минский тракторный завод» (МТЗ), «Минский моторный завод» (ММЗ), «Бобруйскагромаш», «Лидсельмаш» и «Гомсельмаш».

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Сейчас, как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, определяются механизмы финансового оздоровления участников корпорации, в том числе через «Агентство по управлению активами». В корпорации планируется формирование производственных цепочек по принципу одноцелевых товарных групп, выстраивание продаж не отдельных товаров, а систем машин полного технологического цикла (по сути, технологий).

«Формирование единой производственной, технологической и кадровой дисциплины, проведение единой маркетинговой политики и системы продаж, единой сбытовой сети позволит снизить затраты на производство, увеличит долю на мировом рынке сельскохозяйственной техники белорусского производства и повысит капитализацию государственных активов», — сообщил Назаров.

По его словам, реконструкция автобусного производства «Минского автомобильного завода» (МАЗ) позволит «с потенциальным европейским инвестором» удвоить мощности производства этого госпредприятия — с 1,5 тыс до 3 тыс штук в год. Назаров сообщил также: «Модернизация тракторостроительного производства позволит практически удвоить суммарный выпуск тракторов и машин до 70 тыс. штук к 2030 году и соответственно удвоить экспорт. Мы сегодня занимаем практически 2% на мировом рынке тракторной продукции. Думаю, что это позволит достичь как минимум 4%».

Кроме того, к 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрозарядных станций. Для покупателей электротранспорта предусмотрены налоговые льготы. Также запланировано освободить производителей электромобилей от уплаты НДС при ввозе не производимых в республике автокомпонентов для них. «В результате мы приблизим цену на электромобиль к стоимости автомобиля с ДВС, что делает его конкурентоспособным для покупателя, — сообщил чиновник. — Что касается зарядных станций, предлагается действующую льготу, а это 100-процентный инвестиционный вычет, применять не только на само зарядное устройство, но и на полную стоимость зарядной станции с учетом затрат по установке. Эффект для потребителя — увеличение инвествычета до 3 раз. Определен единый оператор по созданию государственной зарядной сети — производственное объединение «Белоруснефть».

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