Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Санкции в отношении члена парламента Ливана Джамиля ас-Сейида введены властями США 28 октября, сообщается на сайте американского министерства финансов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В санкционный список ведомства также были включены два ливанских предпринимателя — Джихад аль-Араб и Дани Хури. В Вашингтоне считают, что все эти лица «способствовали подрыву надлежащего управления и верховенства закона в Ливане».

В минфине отметили, что новые фигуранты черного списка якобы причастны к коррупции, а также к обогащению за счет ливанского народа и государства.

Как сообщало ИА REGNUM, октября президент США Джо Байден продлил на один год американские санкции, действующие против Турции.

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