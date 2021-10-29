Нейпьидо, , 01:12 — REGNUM Власти Мьянмы намерены открыть школы в стране с ноября в связи со снижением заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией республики.

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По его данным, все школы, включая частные и буддистские, смогут возобновить свою работу с 1 ноября. Исключением являются 46 городов Мьянмы в девяти регионах, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией. Отмечается, что школы были закрыты в июле в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

По последним данным, в Мьянме с начала пандемии выявили 497 700 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 18 622 человека.