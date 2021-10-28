Вашингтон, 29 октября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Сбой в работе видеохостинга YouTube охватил несколько стран мира 28 октября, сообщает специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Больше всего жалоб поступило от жителей США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Польши. Кроме того, неполадки в YouTube были выявлены и в России.

Подавляющая часть пользователей столкнулась с трудностями при открытии сайта. Кроме того, сообщается о проблемах в ходе воспроизведения видеороликов, а также при соединении с сервером и функционировании приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября были зафиксированы неполадки в работе социальной сети TikTok в США.