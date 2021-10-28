Нью-Йорк, США, 29 октября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Первая исковая жалоба с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны экс-губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поступила в суд столицы штата города Олбани. Об этом 28 октября сообщила телекомпания ABC.

Pat Arnow Эндрю Куомо

С утверждениями о домогательствах и о неподобающем поведении со стороны экс-губернатора выступили 111 женщин. Как уточнил руководитель пресс-службы судебной системы штата Люсиан Шалфен, обвинения носят административный характер. По предварительной информации, иск подала бывшая помощница экс-губернатора Бриттани Коммиссо. Предполагается, что скоро исковая жалоба будет обнародована.

Комиссо в августе текущего года подавала заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против своего бывшего начальника. Однако до настоящего времени официальные обвинения Куомо не предъявлялись.

Напомним, в начале текущего года сразу несколько женщин обвинили экс-губернатора Нью-Йорка в домогательствах, либо в поведении, унижающем их честь и достоинство. На фоне секс-скандала Куомо был вынужден сложить с себя полномочия губернатора штата. На место Куомо пришла вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава организации Time's Up по борьбе с сексуальными домогательствами Тина Тчен, ушла в отставку из-за обвинений в связях с экс-губернатором Нью-Йорка Куомо.