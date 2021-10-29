29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили просьбу польской газовой компании к Газпрому, чтобы тот снизил цены на голубое топливо.

Светлана Рыбина, , 10:13 — REGNUM Информация о том, что польская нефтегазовая компания PGNiG обратилась к российскому Газпрому с заявкой на снижение стоимости поставок газа по Ямальскому контракту, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 октября в социальной сети Facebook.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дать скидку? Да конечно, только штаны дайте время подтянуть. Придумали тоже. А как же американские друзья? Терминалы для сжиженного газа в Польше построили. Ну и где этот чистый и демократический газ?» — задаётся вопросом Виктория К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша просить может у Российской Федерации только тогда, когда извинится за всю ту русофобскую дичь, которую правительство этой страны успело проявить в сторону России.

«Обязательно! Как только Польша восстановит все памятники советским воинам, прекратит русофобскую риторику и станет себя подобающим образом вести с нашей страной, тогда мы однозначно обсудим данную просьбу», — указывает Валентина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобная просьба выглядит скорее как требование, поэтому уступать полякам в данном вопросе нельзя.

«Интересный народец. Вначале хают на все стороны восточного соседа, обвиняют во всех своих бедах и невзгодах (хотя это чисто их внутренние просчёты), объявляют главным «ворогом», интервентом и т.д. и т.п., а как коснётся грошей и выгоды от многолетней перепродажи стратегического ресурса, так «ворог» вдруг должен дать скидку! Причём обязан!» — отмечает Andrey S.

Газпром Gazprom.ru

Часть людей считает, что больше всех в энергетическом кризисе в Европе обвиняют Россию, которая вообще всё это время была в стороне, а вот США, обещавшие завалить весь Евросоюз своим сжиженным газом, оказались вне внимания.

«А вы заметили, что ни одного слова против США не прозвучало в связи с хаосом в вопросе газовом в Европе? А ведь Америка и является одним из основных виновников сложившейся ситуации! Они обещали, что завалят Европу своим СПГ! А вместо этого молча перенаправили газ в Азию! И при всём при этом в Европе молчание, и только к России у всех вопросы», — заметил Вадим Х.

Ряд пользователей указывает на то, что цены для стран ЕС необходимо не снижать, а именно что повышать, потому что для этого у России есть все возможности, а у Европы нет никаких альтернатив российскому газу.

«До 2022 года следует придерживаться условий контракта, а после, несомненно, надо, наоборот, повышать цены! Нельзя идти у них на поводу. Газпром ведь доказал свою надёжность, а главное: удобство и экологическую чистоту. За всё нужно платить, абсолютно за всё», — считает Boris J.

Офис польской нефтегазовой компании PGNiG в городе Санок (Польша) (сс) Lowdown

Нашлись и те, кто уверены, что Польша собирается покупать газ не для себя, а для перепродажи Молдавии, которая как раз обратилась к Варшаве за помощью из-за нехватки голубого топлива.

«Им снизят, а они продадут Молдавии, которая хочет базы НАТО к себе запустить, как и дешёвый российский газ для обеспечения вражеских войск», — предполагает Mila F.

Напомним, 28 октября пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG сообщила о том, что фирма обратилась к российскому Газпрому с заявкой на снижение стоимости поставок газа по Ямальскому контракту.