Мэкэле, Эфиопия, 29 октября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли в результате удара военно-воздушных сил Эфиопии по целям в столице штата Тыграй городе Мэкэле, 28 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на медицинских работников региона.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Еще более 20 человек пострадали. Власти Эфиопии утверждают, что целью атаки была уничтоженная часть промышленного комплекса компании «Месфин индастриал инжиниринг», который якобы использовался для ремонта военной техники Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ)

Телеканал Tigrai TV передал о том, что удар был нанесен по жилому району вблизи политехнического колледжа. Для этого применили беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября из-за авиаудара эфиопских военных по целям в Мэкэле пострадали мирные жители.