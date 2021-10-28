Тирана, 29 октября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Микробиологический анализ, проведенный Институтом общественного здравоохранения Албании, показал, что с пятницы, 22 октября, вода из-под крана в городе Круя была загрязнена испражнениями домашних животных.

Фото Алексея Гусева Коровы

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в образцах воды из водопровода было обнаружено высокое содержание стрептококка и бактерии Escherichia Coli.

Несмотря на то, что уже в понедельник, 25 октября, водопровод отключили, граждане продолжали пить набранную воду, а потому число пострадавших в ходе массового отравления достигло 600 человек.