Москва, , 00:23 — REGNUM Мощная солнечная вспышка, которой присвоили класс X, произошла 28 октября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка на Солнце NASA

Указанный процесс продолжался 31 минуту. Лаборатория повысила индекс вспышечной активности до «оранжевого» уровня и он почти приблизился к «красному». Всего, по сведениям учреждения, за последние двое суток на Солнце было зафиксировано 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на Солнце произошла вспышка, вызвавшая магнитную бурю на Земле 12 октября.

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