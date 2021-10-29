29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв президента Молдавии к другим странам, чтобы те помогли Кишинёву с преодолением сложной ситуации с поставками топлива.

Светлана Рыбина, , 10:12 — REGNUM Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что она обратилась к Румынии, Польше, Германии и Азербайджану с просьбой о содействии в преодолении сложной ситуации Кишинёва с поставками топлива, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию в данном вопросе 29 октября в социальной сети Facebook.

У разбитого корыта Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР

«Одни не останутся. Вместе с ними Украина будет перед лицом этого кризиса», — считает Михаил В.

Многие пользователи пришли к выводу, что для России это радостная новость, потому что Молдавия наконец-то перебросит все свои проблемы на кого-нибудь другого. Страны Евросоюза могли бы помочь Кишинёву с газом и кредитами на погашение долга перед российским Газпромом.

«Ну и отлично. Значит, Евросоюз поможет Молдавии погасить долг за газ. Ну и в дальнейшем, наверное, даст кредит на покупку энергоресурсов. Короче, Кишинёву повезёт сесть на шею Европейскому союзу. Гражданам России также это на пользу — ещё один дармоед отвалится», — поделился своим мнением Александр З.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия больше не собирается входить в положение молдавских политиков, которые приносят нашей стране лишь дну головную боль и финансовые потери.

«Вот ЕС пусть и помогает русофобам, Россия не должна этого делать и не хочет после всего того, что нам пришлось вытерпеть. Это касается и других стран — таких же русофобов», — указывает Farida U

Газпром Gazprom.ru

Часть людей считает, что надежда Санду на помощь заграницы может оказаться безнадёжной, потому что все европейские страны находятся в подвешенном состоянии из-за высоких цен на голубое топливо.

«Ну совсем смешно. Поляки и немцы что, приедут в Кишинёв и помёрзнут за компанию? Или как? Продадут газ по $1000? Это солидарность? Или предложат своих кизяков? Короче, в сложившейся ситуации в Европе каждый сам за себя. Молдавия поздно спохватилась, надо раньше было головой думать, а не тем местом, которым она к России повернулась», — отмечает Валерия А.

Ряд пользователей указывает на то, что Санду заслужила то, что сейчас имеет, благодаря своей откровенной русофобской политике и восхвалении отпетых нацистских преступников.

«А кто и чем сможет в Европе помочь этой русофобке? После её выходок по типу установки памятника румынским нацистам ожидать от России скидок на газ как-то не совсем логично. А европейцам самим мало. Украина же сама примерно в той же ситуации и по тем же причинам. Так что осталась Молдавия в одиночестве перед надвигающейся бедой», — пишет Алексей В.

Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что подобная просьба о помощи выглядит столь унизительной для молдавского народа, который мог бы и сам себя прекрасно прокормить, не заведи политики этой страны население в кабалу иностранных кредитов.

«Ходит с протянутой рукой! Зеленский номер два. Очередная попрошайка! Сама ничего не может изменить в стране, только просить кредитные деньги и вешать ярмо на население Молдовы. Кого же вы себе выбрали, братья молдаване?» — обращается Луиза П.

Напомним, 28 октября президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции, что обратилась к Румынии, Польше, Германии и Азербайджану с просьбой о содействии в преодолении сложной ситуации Кишинёва с поставками топлива, заверив, что «жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса».