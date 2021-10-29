Тирана, , 01:09 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И 28 октября прибыл в Албанию в рамках турне по Юго-Восточной Европе.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны намерены обсудить двусторонние отношения. Албания участвует в китайской инициативе 17+1. Данная платформа создана для расширения сотрудничества Китая со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, однако некоторые эксперты отмечают, что схема реализации китайских инвестиций в рамках этой инициативы непрозрачна.

Албанские журналисты отметили, что в ближайшем времени Албания станет одним из 9 непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Последний визит главы китайской дипломатии в Тирану состоялся 10 лет назад.

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