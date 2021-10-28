Тирана, 29 октября, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И 28 октября прибыл в Албанию в рамках турне по Юго-Восточной Европе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны намерены обсудить двусторонние отношения. Албания участвует в китайской инициативе 17+1. Данная платформа создана для расширения сотрудничества Китая со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, однако некоторые эксперты отмечают, что схема реализации китайских инвестиций в рамках этой инициативы непрозрачна.

Албанские журналисты отметили, что в ближайшем времени Албания станет одним из девяти непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Последний визит главы китайской дипломатии в Тирану состоялся десять лет назад.